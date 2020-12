Quels traitements contre la mauvaise haleine ?

Pas d’inquiétude pour les personnes ayant juste une mauvaise haleine au réveil. C’est simplement les bactéries de la bouche qui ont produit des gaz. Ceux-ci sont mal odorants. Normalement, la salive permet de rincer la bouche tous les x et donc de faire disparaître les gaz et par conséquent les odeurs. Mais, pendant la nuit, nous fabriquons moins de salive et donc les odeurs persistent. Une pastille a la menthe ou un brossage de dents fait disparaître la mauvaise haleine.

L’halitose

Par contre, pour les personnes souffrantes d’halitose, c’est plus compliqué. Dans le cas où l’origine de la mauvaise haleine provient de la bouche, il faut avoir une bonne hygiène buccale. Se brosser les dents le matin et le soir et éviter l’alcool et le tabac.

C’est possible qu’elle provienne aussi soit de la gorge, via des bactéries stockées dans les amygdales ou l’estomac via une béance dans la porte reliant l’œsophage et l’estomac ce qui permet à l’acidité de l’estomac de remonter. Dans le premier cas, il faudra passer par une intervention chez l’ORL pour régler le problème. Dans le second cas, soyez vigilant cela peut être signe d’un cancer l’estomac.

Suivez le lien pour entendre toute l’émission " La Grande Forme "

La Grande Forme, c’est tous les jours de 13h à 14h en direct sur VivaCité.