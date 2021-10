Quels sont les trucs et astuces pour préparer des desserts sains ?

Fondant au chocolat, brownie ou tarte aux pommes… Les gâteaux sont souvent synonymes de sucre et de calories. Faut-il pour autant y renoncer complètement ? Comment limiter les dégâts ? Véronique Liesse, nutritionniste diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme" vous donne quelques trucs et astuces pour préparer des desserts sains.

Ce lundi 18 octobre, c’est anniversaire du Dr Charlotte ! L’occasion pour l’équipe de "la Grande Forme" de parler des desserts. Mais malheureusement, dans les desserts classiques, il y a souvent beaucoup de gras, beaucoup de sucre mais surtout, ce sont des calories vides. C’est-à-dire que ces gâteaux n’apportent que des calories, et qu’il n’y a aucun nutriment intéressant : pas de vitamine, de minéraux ou de fibre.

Fondant au chocolat, brownies ou tartes aux pommes... les gâteaux sont souvent synonymes de sucre et de calories. Mais comment limiter les dégâts? Faut-il pour autant y renoncer complètement ? Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme" vous donne quelques trucs et astuces pour préparer des desserts sains.

Comment préparer des desserts sains ? Quelques trucs et astuces ! - La Grande Forme - 18/10/2021

Ce lundi 18 octobre, c'est anniversaire du Dr Charlotte ! L'occasion pour l'équipe de "la Grande Forme" de parler des desserts. Mais malheureusement, dans les desserts classiques, il y a souvent beaucoup de gras, beaucoup de sucre mais surtout, ce sont des calories vides. C'est-à-dire que ces gâteaux n'apportent que des calories, et qu'il n'y a aucun nutriment intéressant : pas de vitamine, de minéraux ou de fibre.

Le but n’est pas de faire des desserts " light " à tout prix, mais bien de se faire plaisir en apportant des bonnes choses. On peut faire des gâteaux en apportant des vitamines et des minéraux. Autant se faire plaisir de façon complète ! Pour préparer des desserts sains, il y a plusieurs stratégies possibles :

1. Choisir des desserts naturellement sains comme les sorbets, par exemple. On peut y ajouter un petit peu de sucre nous-même. On peut également choisir une tarte super fine avec pleins de fruits car : "dès lors qu’on met beaucoup de fruits, on est dans le bon" explique Véronique Liesse.

2. Utiliser les mêmes types d’ingrédients mais en choisissant des ingrédients de qualité. Si vous mettez des œufs dans vos préparations, choisissez des œufs riches en oméga-3. Si vous avez besoin de farine, choisissez une farine complète. Prenez du sucre intégral, qui conserve les minéraux. C’est une bonne chose de choisir des ingrédients de qualité.

3. Substituer des ingrédients par d’autres , beaucoup plus sains. Par exemple, pour remplacer le sucre on peut mettre des fruits mixés comme des dattes, une banane bien mûre etc… Mais aussi mettre des épices comme la cannelle (le goût va faire oublier qu’il n’y a pas de sucre), ou encore des arômes naturels comme la vanille. On peut également substituer d’autres ingrédients :

Pour remplacer les œufs, on peut utiliser :

De la compote de pommes,

De la banane écrasée

Du "tofu soyeux" (tofu = lait de soya condensé, plus on retire de l’eau, plus il est ferme) (1 œuf = 60 g) – Aquafaba (liquide de cuisson des légumineuses).

Du Beurre d’oléagineux (noix, noix de cajou etc.) 1oeuf = 60 g

Agar = gélifiant (9 g dans 15 ml d’eau froide + 30 ml d’eau bouillante après)

Pour remplacer la farine :

De la poudre d’amande

Des flocons d’avoine mixés

De la purée de légumineuses

De la farine de patate douce, de lentilles, de quinoa ou de courgette

Pour remplacer le lait :

Du lait d’amande ou autre lait végétal

Pour remplacer le beurre (beurre = pour moelleux) :