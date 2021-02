Quels sont les bienfaits du vinaigre ?

Des vitamines et minéraux : "Mais c’est à relativiser car on n’en consomme pas des grandes quantités."

Toute une série de polyphénols : "Ce sont des antioxydants très bons pour la santé et mais tout un tas de substances actives, des enzymes etc."

Chronique food : les bienfaits du vinaigre.

Comme dans tout, certains vinaigres sont meilleurs que d'autres

Les deux vinaigres à mettre à l’honneur selon Véronique Liesse :

Le vinaigre de pomme ou de cidre

Le vinaigre balsamique mais seulement de super qualité. Balsamique fait avec du raisin cultivé dans la région de Modène et ça doit être spécifié ; produit local qui s'est fortement industrialisé.

Conseils :

Attention cependant au prix ; q uand il est de top qualité, il coûte très cher (plus de 100 euros le dl !).

Préférez le vinaigre bio.

"Mais tout dépend de ce que vous voulez en faire. Avoir un petit goût sucré avec le balsamique, plus doux avec le vinaigre de cidre, plus fruité avec le vinaigre de framboise qui va bien avec du canard… On peut l’utiliser en vinaigrette (mettez la vinaigrette au dernier moment dans la salade pour ne pas avoir des feuilles raplapla), en marinade, dans des sauces et aussi pour déglacer une poêle.

Une cuillère à soupe suffit !

Il ne faut pas des grandes quantités, une cuillère à soupe est déjà parfaite pour avoir des effets sur la glycémie notamment.

Dernier conseil pour la route : la "mère" du vinaigre désigne la combinaison de levures et de bactéries formées pendant la fermentation. Si vous regardez une bouteille de vinaigre de cidre, vous pouvez voir une pellicule de la "mère" flotter. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça ne signifie pas que le vinaigre est mauvais, c'est le résultat de la fermentation.

