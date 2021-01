Les différentes périodes de confinement vous ont peut-être permis de passer plus de temps en famille et de vous réunir autour d'un jeu de société. Ces jeux, qui ont le vent en poupe depuis quelque temps, représentent de nombreux bienfaits pour les enfants comme nous l'explique la pédiatre référente de l’émission, Barbara Abramowicz. Le jeu de société est différent du jouet : le jouet, on peut y jouer tout seul alors que le jeu de société - comme ça le dit si bien - se fait en société. Scrabble, Monopoly, Puissance 4, Trivial poursuit, Docteur Maboul, Uno, ; on pourrait en citer des dizaines et des dizaines qui traversent les générations, qui réunissent petits et grands, le temps d'un bon moment entre amis ou en famille...

Quels sont les bienfaits des jeux de société pour les enfants ? - © AleksandarNakic - Getty Images

Intergénérationnel et ludique Le jeu est intergénérationnel : on peut jouer avec nos parents, nos grands-parents ou encore nos frères et sœurs ou nos enfants. Et le jeu est quelque chose de ludique pour les enfants: apprendre en s'amusant. Au travers du jeu de société, on peut apprendre à l'enfant : - à vivre en société - à respecter les règles - à écouter les autres - à être patient ; quand il doit attendre son tour - à gérer ses émotions ; quand il est content de gagner ou frustré d'avoir perdu - à développer ses capacités cognitives : la mémoire, l'attention, l'esprit critique, la psychomotricité fine, etc. Bref, il n'y a que du bon à jouer à un jeu de société en famille !

La Grande Forme - Les bienfaits des jeux de société pour les enfants - 06/01/2021

Quel jeu choisir ? Il est primordial de respecter le développement de l'enfant et de choisir des jeux adaptés à son âge. Prendre un jeu destiné aux enfants dès l'âge de 7 ans alors que votre enfant n'a que 4 ans ne servira à rien à part développer un sentiment de frustration s'il n'y arrive pas. Il vaut mieux prendre un jeu adapté à son âge, cela permet de valoriser l'estime de soi. N'hésitez pas à vous faire conseiller en magasin pour savoir quel type de jeu choisir. A savoir que les jeux de société sont conseillés dès l'âge de 2 ans, qu'à partir de 3 ans on peut se tourner vers des jeux de cartes et de mémoire, vers des jeux coopératifs dès l'âge de 4 ans ou encore de stratégie à 5 ans. Variez les jeux mais il est important que l'enfant ait des préférences ; il pourra ainsi y jouer mille fois s'il le veut ! Choisissez plutôt des jeux courts, adaptez les règles si besoin et si votre enfant n'y arrive pas, aidez-le et faites-le gagner ; c'est important de savoir perdre mais c'est très valorisant de gagner également. Enfin, misez tout sur le plaisir de jouer plutôt que sur le fait d'être dans la compétition, c'est un moment en famille avant tout... Cette période est propice aux jeux de société avec votre bulle alors profitez-en! La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.