Quels sont les bienfaits des agrumes pour notre santé ?

Riches en vitamine C : "Leur premier atout est d’être riche en vitamine C, cependant, ce ne sont pas les plus riches et de loin. D'autres fruits sont encore plus riches comme la goyave, le cassis ou encore le kiwi qui en contiennent bien plus.

Le top, c'est la cerise acérola - on l'utilise comme complément alimentaire - elle en contient 1475 mg. Contre 55 mg pour le citron, 35 pour l’orange et 70 pour le kiwi."