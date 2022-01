Quels aliments faut-il privilégier pour avoir une belle peau ?

La peau vieillit et c'est inéluctable. Pour ralentir le vieillissement de la peau, il faut également la nourrir de l’intérieur. C e que l’on met dans notre assiette est donc important. Le point avec Véronique Liesse , nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" dans "La Grande Forme."

1. Des oméga-3 que l’on va retrouver dans les sardines, le maquereau, le hareng et qui sont en plus anti-inflammatoires.

La peau vieillit, c’est évident, et c’est surtout inéluctable. On pense que nourrir sa peau, c’est mettre des crèmes. Pourtant, la nourrir de l’intérieur est au moins aussi efficace. Bonne nouvelle donc, on peut largement garder une peau en bonne santé grâce à ce que l’on met dans notre assiette. Le point avec Véronique Liesse, diététicienne et chroniqueuse "food" dans "La Grande Forme."

Problèmes de taches prématurées

Une fois que les taches sont là, il est difficile de les faire partir. La bonne stratégie est de faire une bonne prévention. Une cause importante des taches est un manque d’antioxydants. Les plus importants pour la peau sont :

1. La vitamine C : donc il faut manger 2 à 3 fruits frais par jour, notamment des kiwis, des agrumes, du cassis quand c’est la saison, mais aussi des crudités

2. La vitamine E : que l’on trouve dans les bonnes huiles, l’huile de germe de blé, les graines, les noix en général, les olives noires

3. Le sélénium dans le poisson, les noix, le jaune d’œuf

4. Et aussi, des caroténoïdes, dont le bêtacarotène que l’on retrouve surtout dans les fruits et légumes

Les rides

On ne peut pas éviter les rides, elles sont génétiques. Mais l’environnement et les hormones jouent un rôle important. Il est possible de ralentir leur apparition avec la même stratégie : des antioxydants et notamment la vitamine C qui est essentielle à la fabrication de collagène. On a aussi besoin de polyphénols, famille particulièrement importante d’antioxydants que l’on retrouve dans les fruits et légumes et dans les végétaux en général, dans le thé, le thé vert ou les épices.

L’acné

Avoir des boutons, ça peut aussi être lié à l’assiette. Le sucre, les aliments qui font vite monter la glycémie dans le sang, mais aussi la viande ou les produits laitiers (surtout le lait), peuvent favoriser l’acné. Les fruits et légumes, les graines, les céréales complètes, les poissons gras et les noix sont, au contraire, protecteurs. Il faut par ailleurs apporter du zinc en suffisance. Il est essentiel pour la cicatrisation et le renouvellement des cellules.