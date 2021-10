Quelles sont les phobies les plus répandues ?

Top 10 des peurs et phobies selon les moteurs de recherche - La Grande Forme - 15/10/2021 À l’approche d’Halloween, l’équipe de La Grande Forme s'intéresse aux peurs et aux phobies. On estime qu’environ 10-20% de la population en souffre. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Il s'agit d'une peur démesurée, irraisonnée et irrationnelle d’un objet ou d’une situation précise. Elle est souvent déclenchée par une circonstance sans danger. Google Trends a établi une liste des peurs et phobies les plus fréquentes. Le point avec le Dr Caroline, médecin référente de l'émission "La Grande Forme."