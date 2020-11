Quelles sont les meilleures positions au lit ?

Pour commencer, il faut savoir qu’il n’existe pas une position qui est plus efficace que les autres pour atteindre le septième ciel. Par contre, il est vrai que nous avons tous nos préférences. Les couples ont souvent une ou deux positions sexuelles qui les mènent plus facilement au sommet du plaisir.

Ces derniers temps, on voit sur le web apparaître des articles décrivant les secrets de certaines positions sexuelles. Tous essaient d’établir LA position la plus efficace au lit. L’occasion pour Alexandra Hubin , notre sexologue de "La Grande Forme" de faire le point.

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Herpès Chronique psycho-sexo : Les meilleurs positions

La grande forme - les meilleurs positions - La grande forme - VENDREDI - 20/11/2020 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Herpès Chronique psycho-sexo : Les meilleurs positions

Les conseils de notre sexologue

Alexandra Hubin nuance quand même ses propos : “il ne faut pas changer pour changer”. Il n’est pas nécessaire de faire toutes les positions du Kama-sutra, juste pour pouvoir dire qu’on les a toutes faites. D’ailleurs, certains sont plus acrobatiques que sexuelles. Il est important d’avoir un minimum de confort et surtout de s’éviter une fracture du pénis.

Pour un succès garanti, Alexandra Hubin nous conseille de partir des positions classiques et de créer des variantes. Par exemple, si on part de la position "Andromaque" où l’homme est couché avec la femme qui le chevauche par au-dessus, elle pourrait varier en la faisant sur une chaise. Ainsi en changer les angles de pénétrations et les frottements, vous pourrez découvrir d’autres sensations physiques.

Pour terminer, soyez à l’écoute de l’envie du moment. La pénétration sexuelle ne doit pas être un passage obligé.

Suivez le lien pour entendre toute l’émission " La Grande Forme "

La Grande Forme, c’est tous les jours de 13h à 14h en direct sur VivaCité.