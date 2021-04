Quelles sont les causes de la cellulite et comment s'en débarrasser ?

Comme l'explique le Dr Charlotte, la peau est composée de l'épiderme, le derme et l'hypoderme. La cellulite est un amas graisseux sous-cutané . Quand ces amas grossissent, ils déforment le derme et créent un aspect granuleux sur notre peau. Et cette accumulation anormale de graisse se situe malheureusement dans l'hypoderme, soit la couche la plus profonde de la peau . Résultat : la cellulite est difficile à éliminer. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que la cellulite ne présente cependant aucun danger particulier, c'est surtout un souci esthétique pour 9 femmes sur 10.

La cellulite adipeuse, également appelée "peau d'orange", est une modification du tissu adipeux liée à une accumulation locale de graisse. Résultat : la peau perd son aspect lisse et souple et cela donne de vilains creux dans nos jambes et nos fesses. Le Dr Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme", vous éclaire à ce sujet.

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Claquage musculaire avec déchirure ou non Chroniques Green : Nouvelle étude : plus nous coupons d'arbres, plus il y a d'épidémies

La Grande Forme - La cellulite - 12/04/2021 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Claquage musculaire avec déchirure ou non Chroniques Green : Nouvelle étude : plus nous coupons d'arbres, plus il y a d'épidémies

Traiter la peau d'orange

Certaines femmes sont très gênées donc ça vaut parfois le coup de traiter la cellulite d'une façon ou d'une autre explique le Dr Charlotte : "Il y a des crèmes amincissantes dans les commerces, personnellement j'ai essayé et ce n'est pas extraordinaire mais le mouvement de massage régulier permet au tissu conjonctif d'être plus souple et plus efficace et de diminuer l'apparition de ces fameux capitons."

Autre solution pour diminuer la cellulite : faire du sport tout en adaptant ses apports nutritionnels. Les sports les plus recommandés pour éliminer cette cellulite sont : la natation, la marche rapide et le vélo. Quant à l'alimentation, il faut éviter les aliments riches en graisses saturées et sucres rapides.

Enfin, il existe de nombreuses autres techniques pour venir à bout de la cellulite comme le laser anticellulite, la liposuccion, la mésothérapie (micro injections pour éliminer les graisses), la cryolipolyse (technique d'amincissement par le froid), le palper-rouler (technique de massage qui consiste à pincer un pli de peau et à le faire rouler entre les doigts du bas vers le haut) ou encore le lipomassage (consiste à stimuler le stockage des graisses, drainer et raffermir la peau).

La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.