Quelles plantes choisir pour bien dormir ?

Les plantes peuvent avoir de nombreux effets bénéfiques pour la santé. Mais saviez-vous que certaines plantes ont des vertus sur le sommeil ? Quel que soit leur mode d’administration : huile essentielle, tisane ou granules, ces plantes semblent être de bons remèdes pour nous aider à nous endormir. Le point dans "La Grande Forme" avec Hélène Desmecht, de l’herboristerie "Desmecht" à Bruxelles.

Certaines plantes, parfois méconnues, ont des effets bénéfiques pour le sommeil. Selon l’herboriste Hélène Desmecht, nombreuses sont les personnes à chercher des tisanes qui permettent de s’endormir plus facilement. Parfois, la tisane fait même partie d’un rituel du soir. Mais quelles plantes choisir ? ​​​​​​​

Macro photography of a daisy (Field chamomile - Anthemis arvensis) on top of a medicine bottle. Homeopathy or natural medicine concept © Getty Images La camomille La camomille est la plante la plus connue pour ses vertus sur le sommeil. Avant d’aller dormir, vous pouvez vous faire une bonne tisane. Prenez une cuillère à soupe de fleurs de camomille pour 1/4 de litre d’eau. Laissez infuser les fleurs dans de l’eau frémissante durant 5-10 minutes. La qualité des fleurs en vrac est toujours supérieure à ce qu’on retrouve dans des infusettes.

Close up of passion flowers (Passiflora) © Getty Images La passiflore La passiflore est un bon remède pour calmer l’anxiété et le stress, qui peuvent nuire à l’endormissement.

© Getty Images L’eschscholtzia de Californie – Le bonnet de nuit Les fleurs de l’eschscholtzia produisent un effet sédatif léger. Moins connue, cette plante est originaire des Etats-Unis. Elle pousse dans les régions au climat doux.

© Getty Images La mélisse Cette plante est souvent recherchée par les insomniaques. Elle possède des propriétés apaisantes et relaxantes.

© Getty Images Le houblon Cette plante a des vertus sédatives et relaxantes propices au sommeil. On utilisera plus précisément les fleurs séchées de houblon.

© Getty Images La valériane Si on se réveille durant la nuit et qu’on ne peut plus s’endormir, il existe des plantes plus puissantes. Notamment la valériane. Elle est plus hypnotique et réduit le flux des idées. Elle agit assez rapidement.

Il existe encore d’autres plantes et d’autres tisanes à base de coquelicot, de fleur d’oranger et/ou de lavande qui peuvent également favoriser un meilleur sommeil. La liste des plantes qui favorisent le sommeil est très longue. On peut également les retrouver en gélules. Certaines personnes privilégient certaines huiles essentielles, notamment celle à la lavande. On peut en frictionner sur la poitrine pour avoir un effet apaisant, calmant. La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h30 en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.

