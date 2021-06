Quelle viande choisir pour un barbecue réussi ?

Enfin, l’été est là, et donc les BBQ aussi. Mais comment choisir les morceaux et quels conseils donner réussir son BBQ? On fait le point avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

D'emblée, notre chroniqueuse tient à préciser que l’idée est de donner des conseils pour faire les meilleurs choix, et non de plébisciter la cuisson sur BBQ. Le but n’est pas de favoriser ce type de cuisson au quotidien. Mais de faire les meilleurs choix pour des dîners entre amis de temps en temps.

Presque toutes les viandes s’adaptent au BBQ. Bœuf, veau, porc, et même canard, poulet, agneau… et tous les types de morceaux : côtes, haché, steak, faux-filet… Sans oublier le poisson et la volaille bien sûr.

Le premier critère va être de choisir des viandes pauvres en graisses ou de la retirer car lorsqu’elle coule sur le charbon, ça génère des benzopyrènes qui sont cancérigènes.

Par ailleurs, pour réduire la toxicité des BBQ, vous pouvez faire une marinade avec de l'huile d’olive, citron, curcuma, ail… Et la qualité d’un BBQ vient aussi de la cuisson de la viande. Si elle est brûlée, c’est évidemment toxique. Donc mieux vaut favoriser des cuissons plutôt lentes.