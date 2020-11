Quelle quantité de café consommer quotidiennement ?

Deux cafés par jour , maximum trois est la quantité recommandée si on ne veut pas avoir des effets non désirés. Trop de gens boivent du café comme ils boiraient de l’eau.

Pour commencer, il faut savoir qu’il existe deux grandes familles de caféiers, l’arbuste des graines de café, le robusta, le plus fort et l’arabica. Selon la famille que vous consommez, la teneur en caféine va être considérablement différente, du simple au double pour le robusta.

Il y a du bon

Le café contient des antioxydants intéressants pour la santé, notamment de l’acide chlorogénique. De plus, on connaît ses vertus stimulantes et dynamisantes.

Des études montrent des bienfaits pour la prévention diabète type 2 et des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer. Il est positif pour la concentration et l’activité cérébrale, ainsi que pour la gestion de son poids et du transit.