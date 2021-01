Quelle est la durée idéale d'un rapport sexuel ?

Quel est le timing idéal d'un rapport sexuel ? Une question fréquente et parfois même anxiogène. On en parle avec Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission "La Grande Forme".

Combien de temps doit idéalement durer un rapport sexuel ? Une question qui revient souvent d'après Alexandra Hubin, sexologue, qui fait le point et vous conseille à ce sujet : "Cette question est fréquente et cela ne m'étonne pas... Beaucoup de gens regardent des films pornos et ça laisse une emprunte sur nous. On y voit des heures de galipettes en continu, sans l'ombre d'un coup de mou et avec la faculté surhumaine de pouvoir remettre le couvercle instantanément après éjaculation ce qui est évidemment impossible ! Mais du coup, on se pose la question on se demande si on tient assez longtemps que pour rendre notre partenaire épanouie !"

Études scientifiques :

On le sait, ce sont surtout les hommes - 1/3 d'entre eux - qui sont tracassés par cette question de timing, précise notre sexologue. Résultat : des scientifiques ont donc décidé de se pencher sur la question et beaucoup d'études ont été réalisées à ce sujet.

La moyenne idéale d'un rapport sexuel est de 7 minutes

Que ce soit des études réalisées auprès de différents couples ou auprès de différents sexologues, la moyenne idéale qui en ressort est de 7 minutes. On parle bien de pénétration, les préliminaires ne sont pas pris en compte.

Cependant, il ne s'agit qu'un chiffre tout à fait relatif poursuit Alexandra Hubin : "Il ne faut pas essayer d'atteindre un timing idéal, on fait fausse route à chercher à se calquer sur un chiffre. La durée idéale d'un rapport, c'est d'avoir envie à ce moment-là de quelque de court, d'intense, de passionné ou parfois, de longues étreintes plus sensuelles. On ne devrait pas se focaliser sur le temps de pénétration mais sur l'envie du moment et le rapport dans sa globalité."