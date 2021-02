Quelle est la cause d'une verrue et comment la soigner ?

Les verrues apparaissent le plus souvent sur les pieds ou les mains. Mais quelle est leur origine ? Et comment les soigner ? Le Dr Tennstedt, dermatologue aux cliniques Saint-Luc, nous informe et nous donne de précieux conseils.

La verrue est due à une prolifération de cellules épidermiques déclenchées par un virus qu'on appelle HPV, Human papillomavirus. Ce qui signifie que ces verrues sont purement d'origine et de contact humain. Il existe une cinquantaine d'HPV différents et suivant le type de virus qu'on rencontre, il a un tropisme pour une partie du corps. Exemple: il existe un virus spécifique pour les verrues des pieds, un autre pour les verrues des mains, un pour les verrues sur les organes génitaux, etc.

Différents types de verrues

Les verrues vulgaires : ce sont les plus courantes, on parle des verrues plantaires (aux pieds) et palmaires (aux mains). Elles peuvent s'attraper dans des endroits publics : à la piscine, sur le tatami de judo, en marchant sur du sable, etc.

La verrue des bouchers : verrue vulgaire que l'on retrouve typiquement chez des personnes qui manipulent de la viande.

Les verrues planes juvéniles : chez les enfants jusqu’à l’adolescence sur le visage et le dos des mains, ces verrues sont plates et orangées.

Les verrues filiformes : elles sont plus rares et apparaissent chez les personnes qui se rasent par exemple.

Les verrues génitales : les condylomes, infections transmissibles sexuellement.

Les verrues ne donnent pratiquement pas de symptômes

Les verrues ne sont pas douloureuses mais très contagieuses. 20% des enfants sont contaminés, c'est la maladie virale la plus contagieuse pour eux.

Les verrues ne vont jamais dans le corps puisqu'elles ont besoin d’épiderme pour se développer, elles restent donc toujours à la surface de la peau.

Si on arrache une verrue, ça peut saigner mais il n'y aura aucune conséquence grave comme ça pourrait être le cas avec un grain de beauté par exemple.