Quelle attitude adopter face à une personne qui tombe dans les pommes ?

Cette semaine, en allant chercher ses enfants à l'école, le Docteur Charlotte s'est retrouvée face à une jeune fille qui était en train de tomber dans les pommes... Mais quels sont les premiers gestes à accomplir lorsque qu'une personne va ou tombe dans les pommes ? Notre médecin-traitant vous explique ses trucs et astuces si jamais vous vous retrouvez un jour dans ce genre de situation.

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

L'expression "tomber dans les pommes" est donc utilisée lorsque quelqu'un se sent faible et proche de l'évanouissement. Le terme médical est "le malaise vagal" , également connu sous le nom de "syncope" . Le terme "vagal" vient du nerf vague qui traverse l’organisme du cerveau jusqu’à l’estomac, il est chargé de ralentir l’activité cardiaque lorsque celle-ci s’accélère. Au ralenti, le cœur amène moins de sang aux artères, le cerveau est alors moins oxygéné, ce qui entraîne une perte de connaissance spontanée, mais généralement très brève.

Afin que la personne retrouve progressivement ses esprits, il faut surélever ses jambes afin d'oxygéner le cerveau pour rétablir l'équilibre du système cardiaque. Si vous vous trouvez à l'intérieur, vous pouvez ouvrir la fenêtre . Enfin, il est possible de refroidir les poignets ou la nuque de la victime pour l'aider à retrouver un état stable.

Quand quelqu'un tombe dans les pommes, il y a deux choses à vérifier : premièrement, si la personne est consciente. Deuxièmement, si son rythme cardiaque est présent. Petit conseil pour ce faire : ne pas prendre son rythme cardiaque au poignet mais au niveau de sa glotte, vous allez sentir la carotide et son pouls. Si ces deux paramètres-là sont stables et que la personnes est consciente, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Tomber dans les pommes est bien différent du malaise brutal : c'est une syncope vagale. C'est donc différent de quelqu'un qui chute brutalement devant vous. Dans ce cas-là, on se pose pas de question, on appelle directement les urgences...

Les causes du malaise vagal

Les causes d'un malaise vagal sont multiples : cela peut être dû à l'émotion, au stress, à la douleur, à une grossesse, à des problèmes cardiaques, etc. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut tout autant arriver aux femmes qu'aux hommes.

Quelques conseils pour éviter ce genre de situation :

- Bien manger et bien dormir.

- Faire des exercices tels que contracter vos mollets et vos fesses quand vous êtes debout pour maintenir ce retour veineux.

- Ne pas augmenter les périodes de jeûne.

- Essayer de contrôler votre stress en faisant du yoga, de la méditation ou de l'hypnose par exemple.

- Si jamais, vous êtes régulièrement sujette au malaise vagal, il est recommandé de faire un bilan chez votre médecin-traitant.

