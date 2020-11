Quel traitement contre l’herpès ?

L’herpès touche de nombreuses personnes. L’équipe de "La Grande Forme" a décidé d’en savoir plus grâce au Docteur Tennstedt, dermatologue.

Il existe différentes catégories d’herpès. Le Docteur Tennstedt a décidé de s’attarder sur l’herpès simplex. Pour ce dernier, on peut en trouver de deux types. Le premier est un virus qui donne un bouton de fièvre sur le visage. Dans l’herpès simplex de type 2, il se situe au niveau des organes génitaux. C’est un virus qui se transmet par voie directe, et non par l’air. Il est très contagieux.

En chiffre, il faut savoir que deux tiers des moins de 50 ans dans le monde sont atteints par le virus de l’herpès de type 1.

Il est important de détecter le type d’herpès dont il est question car ils ne sont pas traités de la même manière. L’herpès simplex de type 2 est beaucoup plus résistant. Il est possible de faire des frottis pour vérifier le type d’herpès dont il s’agit.