Que faut-il savoir pour devenir donneur de sang ?

Si tout est au vert, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de la Croix-Rouge dans un centre de collectes. Il y a 16 centres fixes en Belgique et 800 points de collectes éphémères. On peut donner son sang 4 fois par an.

Si vous désirez donner votre sang, vous devrez répondre à toute une série de critères pour vérifier si vous êtes aptes à donner un sang de qualité. Il y a toute une série de paramètres liés notamment à votre âge, votre état de santé ou vos voyages et votre vie sexuelle. L’objectif est de protéger le donneur et le receveur.

Pour que les stocks soient pleins, on a besoin d’approximativement 150.000 dons par an. A la semaine, il faut idéalement prélever aux alentours des 3000 poches . Il faut savoir que les globules rouges sont périssables. Leur durée de vie : 42 jours. A la veille des vacances, la Croix-Rouge lance un appel .

De manière générale, les groupes sanguins négatifs sont les plus recherchés , et de manière plus précise le O négatif car il est donneur universel, c’est-à-dire qu’il peut être transfusé à tout le monde. Un don de sang sauve trois vies .

Comment se passe le rendez-vous ?

On va vous accueillir et vous demander de remplir un questionnaire médical. Vous aurez ensuite une entrevue avec un médecin. Celui-ci va définir si vous êtes apte à donner ou non votre sang. Si tout est parfait, le don a proprement dit aura lieu. Avant de partir, on vous proposera une collation et de rester 5-10 minutes sous surveillance.

Une fois le sang récolté, quel cheminement ?

Il passe d’abord dans un laboratoire d’analyse pour détecter la présence de maladies comme le HIV, l’hépatite B ou et la syphilis. D’autres maladies peuvent également être testées sur base des dires du donneur.

Parallèlement, le sang est sous-divisé, les globules rouges d’un côté, le plasma de l’autre. Les plaquettes sont aussi écartées du reste. Chaque entité est ensuite traitée pour pouvoir être transfusée.

