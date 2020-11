Que faire si vous êtes insatisfait de votre sommeil ?

Pendant la nuit, on tourne comme une brochette.

De manière générale, la position pendant que l’on dort n’a pas beaucoup d’influence sur la qualité du sommeil. C’est vraiment du cas par cas. De plus, il est important de savoir que quoi qu’il arrive, nous bougeons tout le temps. Si ce n’était pas le cas, nous aurions des escarres.

C’est important de bien dormir la nuit. Olivier Mairesse, Professeur en neurosciences comportementales à la Vrije Universiteit Brussel et somnologue au CHU Brugmann en nous parle.

Les patients devront alors faire des exercices de repositionnement . On leur proposera de dormir avec une balle de tennis ou un sac à dos pour éviter de se mettre dans la mauvaise position.

Les petits plus du somnologue

Au niveau de la literie, suivez votre morphologie. Par exemple, une personne mince devra prendre un matelas plus mou, alors qu’une personne forte devra en prendre un plus dur. Dans tous les cas, la nuque et la colonne vertébrale doivent rester dans l’axe.

Plutôt qu’une grosse couette, prenez-en deux plus fines comme ça, vous êtes sûr d’en avoir toujours une sur vous.

Pour terminer, il existe plein de théories sur le sommeil : les pieds vers le nord, avec des huiles essentielles, dans des draps en lin, etc.. Sur celles-ci, le Professeur nous dit : "je suis d’avis que ce qui vous fait plaisir et vous fait bien dormir, même si subjectivement, faites-le. Mais, ces théories ne sont pas scientifiquement prouvées".

Pour plus d'astuces, c'est ici!

Suivez le lien pour entendre toute l’émission " La Grande Forme "

La Grande Forme, c’est tous les jours de 13h à 14h en direct sur VivaCité.