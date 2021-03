Que faire quand son ouïe diminue ?

Qui est touché ?

Pourtant, tout le monde à un capital génétique déterminé de cellules dans l’oreille, quand celui-ci est épuisé l’ouïe baisse.

De manière plus générale, les sons aigus sont anatomiquement plus fragiles et de plus ils sont plus exposés à la pollution sonore. C’est pour cette raison qu’ils sont plus impactés que les sons graves.

Il est important de savoir que la presbyacousie touche tout le monde car c’est un processus de vieillissement classique. Par contre, certains auront des prédispositions génétiques et le mal arrivera plus tôt. Pour certains, cela se déclare déjà vers 40 ans.