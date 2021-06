Que faire face à mon enfant qui dit des gros mots ?

"Prout, patate, boudin, caca" : les gros mots sont nombreux pour les tout-petits qui les apprennent dès la maternelle. Une période qui peut sembler pénible mai qui est normale et tout à fait possible à gérer. On en parle avec le Dr Barbara, pédiatre référent de l'émission "La Grande Forme".

Dès la maternelle, l'enfant apprend à dire des gros mots, il ne sait pas encore lire ni écrire donc il ne fait que répéter ce qu'il a entendu et rassurez-vous : c'est normal, ça fait partie du processus de développement et de sociabilisation de l'enfant.

Les enfants utilisent les gros mots pour vous tester, voir où sont vos limites et les siennes, et parfois pour tout simplement vous faire rire. Si ces gros mots dépassent l'entendement et sont destinés de façon virulente à un autre enfant ou un adulte, il faut par contre recadrer votre enfant et lui inculquer le respect d'autrui en lui rappelant que les gros mots ne doivent pas faire partie de son vocabulaire, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui.

Des gros mots sans comprendre

Le Dr Barbara rappelle la définition de grossier mot : mot cru incorrect indélicat obscène souvent avec une consonnance scatologique qui offense la pudeur la morale les codes de politesse. C'est une transgression volontaire ou non en fonction de l'âge. En règle générale, les gros mots des touts petits n'ont pas d'autres destinataires qu'eux-mêmes. On est dans autre chose que l'insulte/l'injure car celle-ci nécessite un destinataire et on cherche à blesser.

Le plus souvent, un enfant dit des gros mots sans même comprendre : "prout, crotte, pipi-caca, gros boudin, tu pues !". Une fois que l'enfant en connaît le sens, qu'il sait qu'il ne peut pas les utiliser à tout bout de champ et que c'est malpoli mais c'est en grandissant qu'il l'apprend.

Différents registres en fonction de l'âge