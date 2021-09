Que faire en cas de morsure de chien ?

Avant de se rendre aux urgences, quelques réflexes à adopter : rincer la ou les plaie.s soit à l’eau claire, soit avec un désinfectant sans alcool. Les désinfectants avec alcool risquent de marquer la peau, et rendre la plaie plus visible par la suite. Une fois nettoyée, vous pouvez couvrir la plaie avec une compresse ou avec un petit bandage.

"En termes de désinfection, on va le désinfecter comme une plaie habituelle" explique de Dr Wauters. Mais d’autres précautions vont également être prises. En prévention, les médecins urgentistes vont donner un antibiotique. La plaie ne va pas être totalement refermée. L’objectif ? Permettre à l’infection de sortir. Dans un cas de morsure de chien, la cicatrisation sera plus lente et le suivi de plaie sera plus important. Il y a un risque de séquelle visuelle plus importante.