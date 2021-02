Que faire contre une bouche pâteuse ?

L’équipe de "La Grande Forme" a voulu mieux comprendre ce que c’était la xérostomie, la sécheresse de la bouche. Michel Devriese, porte-parole de la Société de Médecine Dentaire nous explique ce concept.

La xérostomie, c’est une diminution de la salive, voire une absence de salive dans les cas les plus graves. Elle est fréquente les personnes âgées. C’est aussi un effet secondaire de nombreux médicaments, ainsi que du tabac et du cannabis. Certaines personnes font de la xérostomie car ils ont des problèmes de respiration par la bouche et donc assécher leurs cavités buccales.

Pour commencer, Michel Devriese nous rappelle l’importance de la salive. Elle a notamment des fonctions lubrifiantes. Mais, elle permet aussi une parole fluide et le commencement de la digestion des aliments. Elle joue également un rôle important dans la création de l’émail de la dent et empêche la création de caries.

Le xérotisme peut développer des problèmes de caries et de gencives. Une dentiste nous avait expliqué comment prendre soin de sa gencive.