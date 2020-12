Que dois-je faire si je grince des dents la nuit ?

En ce qui concerne les symptômes , ce sont des douleurs à la mâchoire au réveil et des grincements. Chez les patients touchés, on voit des usures au niveau des dents. Cela peut aller jusqu’à du reflux gastrique car la mastication n’a plus lieu au niveau des dents mais au niveau de l’estomac.

Les causes du bruxisme

On sait qu’il y a une origine liée au stress ou à un mauvais sommeil pour certains patients. D’ailleurs, de plus en plus de gens sont touchés par des troubles du sommeil. Pour d’autres, cela peut être un mauvais positionnement des dents ou un mauvais fonctionnement des muscles de la mâchoire. Finalement, cela peut être aussi neurologique.

Une mauvaise respiration buccale ainsi qu’une mastication inadéquate peuvent également développer du bruxisme. On constate que de plus en plus d’enfants sont d’ailleurs touchés. Les jeunes adultes consultent eux aussi plus souvent pour des problèmes de sensibilité ou de fragilisation dentaire.