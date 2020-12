Quand doit-on commencer les mammographies ?

Pourtant seuls la moitié des cancers sont dans cette tranche d’âge là. Un quart arrive avant cet âge et l’autre quart après. De plus, il faut savoir que les cancers chez les femmes jeunes sont souvent plus agressifs.

Un double analyse

Lors du mammotest, un cliché du sein sera pris permettant de détecter des cellules cancérigènes. Ce cliché sera analysé en parallèle par deux radiologues indépendamment afin d’être certain de ne rien rater.

La grande crainte des patientes est d’avoir mal. Il faut étaler la glande, c’est-à-dire le sein entre deux plaques transparentes. En effet, ce n’est pas agréable mais normalement pas trop douloureux.

Cet étalement est nécessaire et important pour une analyse de qualité. Elle permet d’observer toutes les lésions dans le sein s’il y en a. Plus l’étalement est grand, moins on irradie la glande et moins on bouge.

