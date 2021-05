Maux de dents : qu'est-ce qui provoque une rage de dents et un abcès dentaire ?

Les rages de dents sont souvent provoquées par une carie ou un abcès dentaire. Elles entraînent des douleurs d'intensité et de durée variables. Comment soigner une rage de dent? Et comment guérir d'un abcès dentaire? On fait le point avec Michel Devriese, porte-parole de la Société de Médecine dentaire, dans l'émission "La Grande Forme".

Avec l'aide de Michel Devriese, porte-parole de la Société de Médecine dentaire, l'équipe de "La Grande Forme" s'est penchée sur le sujet des rages de dents et de l'abcès dentaires. Tous deux peuvent être excessivement douloureux.

Il existe deux sortes de maux de dents bien distincts :

La périodontite soit l'abcès dentaire

La pulpite soit la rage de dents

La distinction entre les deux est faite en fonction de la profondeur de l’atteinte.

Les causes

À l’intérieur de la dent se trouve un tissus vivant qu’on appelle la "pulpe" qui occupe une "chambre pulpaire" à l’intérieur de la dent qui va jusqu’au bout de la ou des racine(s) par un ou plusieurs "canaux". Quand une carie devient profonde et s’approche de la pulpe, celle-ci rentre en inflammation : c’est ce qu'on appelle la pulpite (le suffixe -ite veut dire "inflammation", comme dans tendinite, appendicite, etc.).

Ce tissu vivant enflammé ne va le rester très longtemps. Il va mourir, se nécroser. Et si une bactérie passe par là, elle va se développer dans ce tissu mort, c'est ce qu'on appelle la "gangrène". Les bactéries vont alors se multiplier. Si jusque là tout se passait à l'intérieur de la dent, l'infection et les bactéries vont remonter par la racine et vont gagner l'os autour de la dent et le corps va se mettre à se défendre contre l'infection bactérienne , les globules blancs arrivent, le pus se forme, une surpression, le pus va chercher une voie de sortie, les tissus mous réagissent et un gonflement peut se produire. C'est ce qu'on appelle alors l'abcès dentaire.



Cependant, on ne on ne passe pas toujours par le stade de la pulpite. Parfois, la dent se nécrose suite à un traumatisme. Surtout chez les enfants ; si une dent reçoit un choc, ce tissus de pulpe peut se déchirer, les vaisseaux sanguins également et une dent nécrosée devient sombre grise ou bleutée. Cela est causé par le sang de la pulpe dont l’hémoglobine se dégrade et libère des pigments noirs (comme la croute noire d’une blessure).

Les symptômes