Qu'est-ce qui provoque une fissure anale et comment la traiter ?

La fissure anale est une déchirure au niveau de l'anus. Il s'agit d'une affection fréquente mais bénigne. On en parle dans la consultation du Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme".

Les fissures anales :

"C'est un sujet particulièrement compliqué à traiter puisqu'il touche à l'anus et donc nous sommes souvent gênés d'en parler. Pourtant, c'est quelque chose d'assez fréquent. Pour mieux comprendre la situation : à la fin du rectum, il y a le muscle du sphincter qui va permettre l'expulsion de la selle et ce sphincter est composé d'une petite peau qui peut craquer et ça peut aller jusqu'à fissurer le sphincter anal. Cela cause évidemment de vives douleurs mais aussi des saignements légers, particulièrement au moment des selles."

La fissure anale doit être soignée rapidement

"C'est très facile à identifier, par contre ça peut prendre des mois avant que le problème ne soit régler s'il n'est pas soigné rapidement. Tout dépend des cas. Dans les cas les plus graves, la fissure peut aller se relier à une partie des organes qui sont dans ce coin-là. Résultat : un tuyau relie la fissure à la vessie par exemple, ou bien au vagin ou encore au canal anal. Et ça provoque des douleurs intenses et parfois, des infections."

Les causes :