Qu'est-ce qui provoque des TOC et peut-on s'en débarrasser ?

Les personnes victimes de TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs) sont confrontées à des obsessions et compulsions terriblement difficiles à gérer au quotidien. Mais quelle en est leur origine ? Et comment s'en débarrasser? Éléments d'informations avec Daniel Radoux, Docteur en Sciences, psychothérapeute, spécialiste en biologie du comportement humain et animal.

Les TOC - Troubles Obsessionnels Compulsifs - sont donc comme le nom l'indique dus à des :

Compulsions : il s'agit de comportements qui se répètent (ouvrir et fermer un tiroir par exemple).

Obsessions : on parle alors de pensées/pulsions/images qui sont récurrentes et persistantes. Daniel Radoux donne l'exemple de quelqu'un qui prend le volant et qui pense sans cesse au fait qu'il va tuer une autre personne en voiture, et cette pensée va tourner en boucle dans sa tête.

On estime qu’en Belgique, 2% de la population souffre de TOC, et 0,8% chez les adolescents. Ces chiffres pourraient être sous-estimés, car souvent, les patients souffrant de TOC le cachent, car ils ont tout simplement honte.

Les personnes qui souffrent de TOC sont, généralement, bien conscientes de l’inutilité, du côté obsessionnel et/ou impulsif de leur comportement. Mais c’est plus fort qu’elles, elles doivent les réaliser dans le but de calmer une angoisse profonde. Si elles résistent, elles se sentent très mal. L'angoisse s’installe en elles et peut aller jusqu’à la détresse. Il n’y a généralement pas de plaisir associé aux TOC.