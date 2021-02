Qu'est-ce qui provoque des ballonnements et comment y remédier ?

Les ballonnements se manifestent par un gonflement du ventre et touche 10 à 30% de la population. Un fait souvent gênant, parfois douloureux. On fait le point sur les différentes causes des ballonnements avec le Dr André Van Gossum, consultant en gastro-entérologie à l'hôpital Erasme et à l'Institut Bordet à Bruxelles.

Les ballonnements sont un symptôme et non une maladie :

"Il s'agit d'une sensation subjective de pressions abdominales, les personnes ont l'impression que des gaz intestinaux n'arrivent pas à être évacués et cette sensation désagréable s'accompagne souvent de ce qu'on appelle une distension abdominale ; le périmètre abdominal augmente en cours de journée." explique le Dr Van Gossum.

En Belgique, 25 à 35% des personnes vont avoir un jour des ballonnements

Diagnostic :

Il faut poser correctement les questions au patient pour comprendre d'où vient le problème. Il faut également tenir compte de l'âge du patient et de la durée des symptômes pour déterminer l'origine des ballonnements.

Si le ballonnement n'est pas isolé, il peut parfois être associé à de la constipation chronique ou à une tout autre pathologie comme le syndrome de l'intestin irritable par exemple. Le but est donc de trouver l'origine du problème. Cela peut aussi être de la dyspepsie : se manifeste par une impression de mal digérer, des douleurs du creux de l'estomac et des ballonnements.

PRUDENCE : Le ballonnement peut être le premier symptôme d'une réelle pathologie : maladie cœliaque, diabète avancé et malheureusement, parfois le premier signe de cancer digestif ou gynécologique. Mais si le symptôme ne perdure pas seul, on va rapidement avoir d'autres symptômes associés.

Causes :