Qu'est-ce que la rhizarthrose (arthrose du pouce) et comment la traiter ?

Vous ressentez des douleurs à la base de votre pouce quand vous prenez des objets en main et/ou vous détecter une déformation de votre pouce? Cela pourrait être de la rhizarthrose, l’arthrose du pouce. Décryptage avec le Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme".

Qu'est-ce que la rhizarthrose ?

Rhiza signifie racine en Grec et arthron = articulation. La rhizarthrose c'est donc l'arthrose de la racine du pouce. Elle se localise soit entre le métacarpien (os du pouce) et le premier os du poignet ; le trapèze (l’articulation trapézo-métacarpienne), soit entre le métacarpien et la première phalange (l’articulation métacarpo-phalangienne).

Il s'agit de la deuxième arthrose la plus fréquente (après l'arthrose lombaires ; la lombarthrose). Et sans réelle explication, elle est plus fréquente chez les femmes, âgées de plus de 50 ans.

Les personnes qui sollicitent leur pouce dans le cadre de leur travail (plombier, couturière, etc.) sont plus touchées que les autres.

Symptômes :