Qu'est-ce que l'acrophobie et comment en guérir ?

L'acrophobie est une peur du vide disproportionnée par rapport aux dangers réels. Le Dr Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme", nous en parle dans sa consultation du jour.

L'acrophobie vient du grec akron qui signifie "pic, sommet" et de phobos, la "peur". Vous l'aurez compris ; lorsqu'une personne qui souffre d'acrophobie se retrouve face au vide ou en hauteur, elle devient anxieuse et peut avoir des crises d'angoisse aigues explique le Dr Charlotte.

Attention cependant à ne pas confondre l'acrophobie et le fait d'avoir le vertige. Un vrai vertige est une sensation vertigineuse de rotation de la tête par rapport à votre corps, avoir la sensation que le corps se déplace par rapport à l'environnement mais cela peut tout autant arriver dans votre lit qu'au sommet de la tour Eiffel. C'est simplement dû à un dysfonctionnement du système vestibulaire ou une atteinte neurologique.

L'acrophobie, elle, est généralement due à un traumatisme (chute ou vision d'une chute) ou encore à la façon dont on a été éduqué face au vide. Cette peur du vide est disproportionnée face aux dangers réels mais comme toutes les phobies, elle est difficilement gérable sur le moment. Cela peut engendrer des tremblements, de la tachycardie, des bouffées de chaleur, etc. Et peut mener, dans certaines situations, jusqu'à la crise d'angoisse. Résultat : les acrophobes vont tout faire pour éviter d'être confrontés au vide. Ce qui peut impacter le quotidien ; on évite de monter sur une échelle, on ne veut pas aller visiter des monuments en hauteur comme la tour Eiffel par exemple, etc.