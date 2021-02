Qu'est-ce qu'une cholécystite et comment la soigner ?

La cholécystite est une inflammation de la vésicule biliaire, provoquée par la présence de calculs. Le Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme", vous en parle dans sa consultation.

La vésicule est un organe - une espèce de petite poche situé sous le foie (qui l'aide à fonctionner), relié à l'estomac par un tuyau qui s'appelle le canal cholédoque. La vésicule renferme du liquide - la bile - et ce liquide est mélangé avec les aliments qui se retrouvent dans l'estomac pour nous aider à les digérer.

Conséquences de la cholécystite :

La bile, produite en partie par le foie, est bloquée par ces calculs et ne peut être expulsée vers les intestins. Donc la vésicule ne parvient plus à se vider, elle se dilate et gonfle. Les douleurs abdominales sont alors la conséquence de ce blocage. Autre conséquence : les aliments ne peuvent plus être attaqués par ce fameux acide (la bile) et passent dans les intestins sans être décomposés, ce qui engendre également une mauvaise digestion.

Causes et facteurs prédisposants :