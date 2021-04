Psycho-Sexo : comment remédier à nos frustrations sexuelles ?

Les frustrations sexuelles concernent tout autant les hommes que les femmes et peuvent être vastes et variées. Chacun peut y être confronté à un moment donné dans sa vie. Un sujet relativement souvent évoqué dans le cabinet de notre sexologue préférée, Alexandra Hubin. Si les raisons peuvent être nombreuses, il en est de même pour les causes qui peuvent engendrer une frustration sexuelle. Mais bonne nouvelle : pour chaque situation, il y a des alternatives qui permettent de gérer au mieux le sentiment de frustration.

Que vous soyez célibataire ou en couple, il arrive que votre vie sexuelle ne soit pas épanouie et engendre des frustrations. Comment y faire face et surtout y remédier ? On en parle dans "La Grande Forme" avec Alexandra Hubin , sexologue référente de l'émission.

Manque et jouissance

Que faire si la frustration est engendrée par des difficultés à jouir ?

Il faut bien se rappeler que jouir demande une connaissance de soi et que ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il faut prendre le temps de découvrir ce qui nous mène au 7ème ciel. Les découvertes en solo peuvent notamment jouer un rôle mais également la communication au sein du couple et le fait de guider l'autre sans se mettre aucune pression. Il est important de vivre dans une dynamique où l'on savoure tout de A à Z en se disant que le tout peut être jouissif et que l'orgasme n'est pas le but ultime de la satisfaction précise notre sexologue.

Que faire si on est frustré car notre partenaire ne nous touche plus?

C'est une situation qui peut devenir très frustrante. Alexandra Hubin recommande alors de renforcer l’intimité par d’autres moyens ; il y a surtout une frustration émotionnelle et une des façons stratégiques d'enrichir cela est d'organiser des moments "sexe interdit". Quand un partenaire manque de libido, la personne se referme complètement et a peur des gestes d'affection par crainte d'éveiller le désir de l'autre. L'idéal est d'autoriser de moments où tout est permis sauf la relation sexuelle. Et pour que ça puisse arriver, il faut miser sur la tendresse et la sensualité avant de plonger dans la sexualité proprement dite.

