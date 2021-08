Psycho-sexo : comment gérer le stress d’une nouvelle première fois au lit ?

Quelques fois, même lorsqu'on se sent prêt psychologiquement à entamer une nouvelle relation, il est logique d’avoir des craintes au niveau sexuel. Surtout en sortant d’une longue relation et quand cela fait longtemps qu’on n’a plus fait l’amour. Le plus souvent, c’est la peur de ne pas ou plus savoir s’y prendre, de ne pas être à la hauteur. Voici quelques conseils pour déstresser :