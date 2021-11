Psycho : Peut-on être 100% compétent, 100% du temps ?

Dans nos rêves les plus fous, on espérerait que nos performances grimpent en flèche tous les jours. Qu'elles restent stables au fur et à mesure du temps, devenir des super-héros et que tout roule dans le meilleur des mondes. Mais dans la réalité, c'est souvient bien différent. On se réveille un matin, et on a mal aux dents... Le petit s’est réveillé à 3h du matin avec des cauchemars et notre conjoint nous tire la tête parce qu'hier on a oublié de sortir les poubelles ! Du coup, ce jour là, on n’est pas aussi compétent !

Des fois, dans certaines situations, même si vous faites du mieux que vous pouvez, ce mieux ce ne sera pas spécialement votre 100%. Et c’est parfaitement normal ! Il y a mille raisons toutes plus légitimes les unes que les autres qui font que vous n’êtes pas au top ce jour-là ou cette semaine-là.