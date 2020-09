Protégez vos épaules, ne levez pas les bras trop hauts

L’épaule est une articulation complexe et on se blesse trop facilement. Le chroniqueur sportif de "La Grande Forme ", Roland Claes nous explique les trucs à faire et à ne pas faire.

Tout d’abord, Roland Claes rappelle que trop nombreux sont les gens qui outrepassent leur capacité. C’est par l’exagération que l’on se blesse. Exemple, je n’ai plus joué au tennis depuis trois mois et au lieu de reprendre en douceur, je me défonce à 300% sur un terrain.

Dans une journée, la majorité des mouvements liés aux épaules sont faits à l’horizontal, c’est-à-dire les bras devant et vers le bas. Peu de mouvements vers le haut. C’est en faisant ce mouvement moins habituel qu’on a le plus de risques de se blesser.

Le manque de mobilité, les chutes et l’usure sont toutes des possibilités de se blesser à l’épaule. Sachez que les muscles de cette articulation sont particulièrement fragiles. Les blessures fréquentes sont la déchirure d’un muscle de la coiffe des rotateurs, une fracture ou une dislocation de la clavicule et aussi la pathologie de l’épaule gelée.