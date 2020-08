Protégez vos enfants, achetez des fournitures scolaires vertes

Un peu avant la rentrée scolaire, parents et enfants préparent avec attention la liste des fournitures scolaires. Mais, peu le savent, nombreuses de ces fournitures sont nocives pour la santé et souvent polluantes pour notre planète.

De manière générale, il vaut mieux se diriger vers l es produits les plus " simples ", et encore mieux composés de produits recyclés ! Les colles à paillettes, feutres parfumés ou gadgets fantaisies sont rarement nos amis, composés de produits indésirables et polluants.

Au plus les fournitures que vous achetez sont naturelles au mieux c’est. Beaucoup de matériels scolaires sont composés de matières dangereuses et toxiques. Par exemple, au rayon des crayons de couleurs, il est préférable de choisir les simples crayons en bois naturel, au lieu de ceux teintés et vernis. Quand votre enfant le mâchouille, ces produits nocifs sont directement ingurgités dans son corps. Pour les gommes, souvent à base phtalate (produit chimique), la bonne idée, c’est d’utiliser un bouchon de bouteille de vin en plastique. C’est récup et gratuit !

Règle n°3 : Miser sur la qualité et la durabilité

Stop, au renouvellement régulier du cartable. On investit dans des fournitures basiques et robustes, et dans l’idéal rechargeable et avec un minimum de plastique. Une chouette manière de faire un petit geste pour la planète.

Il est vrai que les produits naturels sont souvent un peu plus chers, mais si on les change moins régulièrement l’équation est nulle.

On peut trouver tout cela en supermarché sous les marques NF Environnement et Nordic Swan. En ligne, on vous conseille " Green to school ", Ecobos. be, Sebio.be. Et puis, il y a un site internet de référence : Ecoconso.be pour vous orienter dans vos choix.

