Protections hygiéniques : 3 alternatives durables et écologiques

Prendre soin de soi et de l'environnement en période de menstruations, c'est possible ! En effet, de nombreuses alternatives ont vu le jour ces dernières années. Virginie Hess, Raconteuse de Nature dans l'émission "La Grande Forme", vous propose trois alternatives durables et écologiques.

Les tampons et serviettes sont de plus en plus critiqués pour leur composition toxique, leurs dégâts écologiques mais également leur impact sur la santé. Face à ce constat, de plus en plus d'alternatives efficaces, saines, économiques et réutilisables voient le jour comme nous l'explique Virginie Hess, Raconteuse de Nature.

T rois raisons majeures de se passer définitivement des serviettes hygiéniques et tampons jetables