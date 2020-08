Prendre soin de sa peau après l'été

Pendant l’été, la peau est plus sollicitée car elle est plus régulièrement exposée au soleil. A la sortie de celui-ci, il faut prendre soin d’elle et y faire attention.

Avant d’entre dans le vif du sujet, le docteur Tennstedt, dermatologue, nous rappelle : " Nous ne sommes pas tous égaux face au soleil. Mais il reste pour tout le monde un faux ami.".

Le soleil fait que la peau va se transformer, devenir épaisse, moins douce et plus sèche. C’est la façon que la peau a trouvée pour se défendre face au soleil. Pour qu’elle retrouve son aspect d’avant la belle saison, il important de la réhydrater.

Par contre, le bronzage, c’est un autre processus, ce sont les mélanocytes (les cellules du bronzage) qui se sont multipliés sous l’influence des rayons ultras violets. Ces cellules ont produit de la mélanine, qui donne le teint plus foncé. Cette mélanine disparaît au fur et à mesure qu’on n’est plus exposé au soleil et on ne peut rien y faire. La durée du bronzage n’a donc rien avoir avec l’hydratation de la peau.