Pourquoi sortir se balader par tous les temps ?

Il n’y a plus beaucoup d’activités qu’il est possible de faire. Parmi les survivantes, il y a les balades. Mais, l’hiver approche et le temps se gâte. Virginie Hess, la chroniqueuse nature de "La Grande Forme" nous explique les bienfaits des balades.

Quel que soit le temps, c’est important de sortir à l’extérieur, et de préférence dans la nature. La première raison, c’est que l’air frais fait du bien. On avait déjà parlé de l’importance de respirer de l’air de qualité.

Ce n’est pas toujours facile de sortir se promener quand il pleut ou qu’il vente. Pourtant, si vous êtes vêtus en conséquence, la balade sera malgré tout agréable. Il n’y a pas de mauvais temps pour marcher, mais uniquement de mauvais équipements !

Même si les jours diminuent, Virginie Hess nous conseille de sortir quand il fait jour. Cela permet de faire le plein de lumière, qui influence positivement notre moral. Et on en manque souvent pendant l’hiver ou pour diverses raisons. Prenez votre pause du dîner à l’extérieur, faites une pause active l’après-midi en allant marcher ou faire un peu de vélo. Si vous avez de la chance et que le soleil pointe le bout de son nez, mettez-vous face à lui, les yeux fermés et laissez-vous caresser et envelopper par sa douce tiédeur.

Et puis simplement profitez-en pour contempler et capter la beauté de la nature en toute saison. Par exemple, le ciel est magnifique à l’automne.