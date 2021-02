Pourquoi maintenir la relation de votre enfant avec son ami imaginaire ?

Nombreux sont les enfants qui se créent des amis imaginaires. La pédiatre référente de "La Grande Forme", Barbara Abramowicz aide les parents à mieux comprendre ce concept.

Les amis imaginaires peuvent être visibles, comme un doudou ou invisible, dans l’imaginaire de vos enfants. On constate que dès le début du 19e siècle des études ont été faites sur le sujet. A l’époque, les psychologues pensaient que c’était le signe d’une instabilité émotionnelle et d’un trouble psychologique. Aujourd’hui, on sait que c’est tout le contraire.

65% des enfants se créent des amis imaginaires.

On a découvert que c’est bon pour le développement de l’enfant. L’ami imaginaire naît entre les 3 et 5 ans de l’enfant.