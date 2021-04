Pourquoi les routines sont-elles importantes pour les enfants ?

Cet enchaînement ne doit suivre aucune règle en particulier que celles que vous avez décidé ! Cela doit correspondre au rythme et aux besoins de la famille et il faut de la souplesse car chacun gère ça à sa façon ; ce ne sera pas les mêmes routines que chez le voisin, que chez les grands-parents, etc. De son côté, tant qu'il y aura une routine, l'enfant s'adaptera que ce soit dans cas de l'école, des grands-parents etc. Il sera stabilisé et sécurisé.

Les routines sont primordiales dans la vie d'un enfant. Cela lui permet d'avoir un rythme et de pouvoir organiser son quotidien en fonction des routines imposées par ses parents. On fait le point avec le Dr Barbara , pédiatre référent dans l'émission "La Grande Forme".

Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions.

Les conseils du Dr Barbara

D'après le Dr Barbara, la première chose à faire est d'établir les balises. C'est le rôle des deux parents que de décider des objectifs, des priorités de leurs routines et de s'y tenir. Cela doit être constant, simple et flexible. Il est également important de servir de modèle ; si vous ne vous lavez jamais les dents avant d'aller dormir, votre enfant ne le fera pas non plus ! Il doit avoir envie de faire comme papa ou maman. Il doit également se sentir impliqué dans les routines ; il peut vous aider à préparer le moment du bain par exemple.

Une fois que les routines sont déterminées entre les deux parents (dès sa naissance), cela va vous faciliter la vie. Et n'hésitez pas à lui expliquer les choses dès son plus jeune âge, vous pouvez faire un tableau des tâches, donner des petites gommettes mais surtout ne pas faire de chantage. Ce n'est pas quelque chose de rigide, il peut y avoir des exceptions mais garder un rythme via ces routines est nécessaire pour que l'enfant se développe de façon harmonieuse conclut le Dr Barbara.

