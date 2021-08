Pourquoi les enfants aiment-ils jouer à se faire peur ?

Les enfants aiment jouer à cache-cache dans la pénombre, se raconter des histoires qui font peur, se cacher et surprendre leur frère/sœur et rire aux éclats en les voyant sursauter ! Mais pourquoi cherchent-ils autant le grand frisson ? Éléments d'information avec Barbara Abramowicz, pédiatre référente de l'émission "La Grande Forme".

Pourquoi les enfants cherchent-ils à cultiver la peur dès leur plus jeune âge ? Barbara Abramowicz explique que se faire peur les aide à se construire.

En effet, les enfants aiment provoquer le grand frisson car ça leur permet d'être confrontés à leurs peurs mais surtout à les surmonter. Résultat : au travers de jeux, de films d'horreur ou encore d'histoires, ils se font peur et s'identifient au personnage persécuté. Cela peut notamment être le cas en lisant des histoires telles que les trois petits cochons, le petit Châperon rouge ou encore Hansel et Gretel.

Et en s'identifiant au personnage et en lisant l'histoire dans son entièreté, ils observent que le bien triomphe toujours du mal et que malgré les moments effrayants durant l'histoire (les personnages sont engloutis, perdus, on détruit leur maison, etc.), le dénouement final est toujours positif et heureux. Donc les enfants se disent que si le personnage a réussi à s'en sortir, lui aussi peut être invincible,. Ils mettent ainsi de côté leur peur et vont jusqu'au bout car se disent : "Même si j'ai peur sur le moment, je finirai par m'en sortir tout comme le personnage du livre/dessin animé !"