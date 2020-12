Pourquoi les courbes de croissance sont-elles importantes ?

Il existe des courbes de croissance pour les enfants. L’équipe de "La Grande Forme" a demandé à la pédiatre référente de l’émission, Barbara Abramowicz de nous expliquer.

Beaucoup de pédiatres vont suivre la croissance de l’enfant, surtout les deux premières années de manière systématique. Ce n’est pas toujours fait. Pourtant, c’est très important selon le Docteur Barbara Abramowicz.

Via des différentes courbes, il va être possible d’évaluer le poids, la taille et le périmètre crânien. Ce dernier est surtout important jusqu’à l’âge de 2 ans. Les courbes vont varier en fonction de sexe.

En analysant les courbes, le pédiatre va pouvoir voir si l’enfant évolue harmonieusement. C’est ça qui est important et non le poids, la taille ou le périmètre crânien isolément.

Les courbes vont aussi permettre de calculer l’indice de masse corporelle (IMC) et donc de suivre l’état nutritionnel de l’enfant.