Pourquoi la musique est-elle bénéfique pour l'enfant dès son plus jeune âge ?

Quels sont les avantages de la musique pour les enfants ? On s'est posé la question dans "La Grande Forme". L'occasion pour le docteur Barbara, pédiatre référent de l'émission, de prendre le temps d'expliquer les bienfaits de la musique pour nos petits bouts.

Notre pédiatre débute sa consultation en entonnant "Dans sa maison un grand cerf", une des chansons préférées du fils d'Adrien Devyver.

Grâce à cet exemple très concret, notre super pédiatre nous permet d'observer plusieurs faits :

Le chant

Le mime

Le sourire

Le changement de voix en fonction des personnages

"J'ai chanté avec le sourire aux lèvres donc ça permet de communiquer et d'avoir un lien d'attachement avec l'enfant. Deuxième constat : j'ai mimé donc l'enfant va aussi mimer le chasseur, le lapin et ça va le faire rigoler, il va trouver ça sympa. En plus de tout ça, j'ai changé de voix donc l'enfant apprend qu'il existe différents personnages dans la comptine mais aussi que dans l'imaginaire, un animal peut parler" explique le Dr Barbara.

La musique, un art incontournable

La musique occupe une place importante dans notre quotidien et peut s'inviter partout, à tout moment de la journée.

Les bienfaits de la musique pour les enfants sont nombreux, plusieurs études scientifiques le prouvent. La musique permet notamment de :

Améliorer les capacités cognitives

Développer l'imagination en apprenant à raconter une histoire

Stimuler plein de zones différentes du cerveau, la concentration, l'écoute

Favoriser la créativité

Développer le vocabulaire/ la mémorisation

Relaxer l'enfant, elle est source de détente, permet un retour au calme

Décharger ses émotions / son stress

De se sociabiliser en famille ou entre amis

D'éveiller les goûts musicaux

C'est dire si la musique est source de bien-être et regorge d'avantages pour vos petits bouts ! En plus de tout ça, selon plusieurs études, découvrir la musique dès son plus jeune âge favorise la réussite scolaire.

Autre bienfait : pour les prématurés, lorsqu'ils sont en couveuse ou en peau à peau et qu'on met de la musique, c'est prouvé scientifiquement : leur rythme cardiaque se stabilise.

Vous l'aurez compris : la musique est un enrichissement quotidien.