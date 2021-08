Pourquoi faut-il adapter la nourriture en fonction de l’âge de nos enfants ?

Par contre, ce sont souvent les protéines qui sont en excès. Les parents mettent trop de viande car ils pensent que ça fait grandir. Un enfant de quelques mois n’a quasi-pas besoin de viande, 10 g maximum et ça va monter à 30 g à l’âge d’un an. Le repas de 4 heures, lui, ne devrait contenir que des fruits. Il est portant régulièrement remplacé par yaourts style "petits gervais".

La nécessité de graisses, bien sûr des bonnes graisses reste assez présent jusqu’à l’adolescence. Par contre, dès cette période de vie, cela s’inverse. Malheureusement, souvent ceux-ci en mangent trop, et en plus des graisses saturées.

Globalement, l’excès de protéines reste assez présent chez les plus grands. Mais à partir d’un certain âge, les erreurs sont assez similaires à celles de l’adulte comme l’excès de sucre avec les bonbons, les biscuits, les sodas ou les céréales industrielles ; la consommation de mauvaises graisses, d’aliments raffinés et industriels. Et tout cela se traduit bien sûr par des déficits en micronutriments, c’est-à-dire des vitamines, des minéraux, des antioxydants.

La collation du matin n’est pas du tout nécessaire, par contre les enfants ont besoin d’un goûter. Ils ne peuvent pas tenir de midi à 19 heures sans manger. C’est un vrai repas pour eux, et pas un petit biscuit pris sur le pouce. C’est le moment parfait pour manger un fruit, avec un yaourt, des noix et pourquoi pas un petit biscuit ou une crêpe maison.

Les enfants ont aussi des besoins en micronutriments différents des adultes. C’est le cas notamment du calcium. Ils sont en pleine croissance, principalement à l’adolescence, donc le calcium est essentiel. Tout savoir sur le calcium dans l’alimentation des enfants. Il faut miser sur des produits laitiers de qualité, surtout les yaourts qui contribuent à un bon microbiote. On peut aussi opter pour certaines eaux minérales, des légumes ou des sardines et des amandes.

Pour terminer, n’oubliez pas l’importance de la vitamine D, indispensable jusqu’à la fin de la croissance et même après chez l’adulte.

