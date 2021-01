Pourquoi est-ce si important de lire des histoires à votre enfant dès son plus jeune âge ?

Lire des histoires à votre enfant dès son plus jeune âge vous permet de partager un moment agréable avec lui mais cela facilite également l'acquisition du langage et lui permet de développer ses capacités d'écoute et de concentration. Barbara Abramowicz, pédiatre référente de "La Grande Forme", nous éclaire à ce sujet.

Petit tour d'horizon des livres pour enfants : Choupi, Franklin, Petit ours brun, Max et Lili, L'imagerie des tout-petits, Devine combien je t'aime, Camille va à l'école, il en existe des dizaines et des dizaines, pour tous les âges, tous les niveaux et à tous les sujets.

"Un enfant qui lit sera un adulte qui pense"

Les bienfaits de la lecture :