Pourquoi devons-nous absolument arrêter de manger des produits transformés ?

Le "cracking", c’est une technique qui consiste à d écomposer en pièces détachées des aliments et d’en faire de la poudre. Ensuite, ces poudres sont utilisées comme ingrédients pour faire des aliments, en y ajoutant toute une série d’additifs pour donner du goût, de la couleur et pour mieux les conserver.

On va parler même plus précisément des aliments ultra-transformés. Il représente 50% des produits des grandes surfaces . A savoir des aliments qui sont fabriqués avec une technique appelée le "cracking" .

On parle de plus en plus qu’il faut fuir les aliments industriels. L’équipe de "La Grande Forme" a voulu savoir ce qu’on leur reproche. Elle a donc demandé à Véronique Liesse, la chroniqueuse alimentaire de l’émission de nous expliquer.

Avec ces produits, on perd ce que les spécialistes appellent " l’effet matrice " des aliments, et donc les synergies qui peuvent y avoir entre les nutriments quand les aliments sont bruts. Les fibres d’un pain fait avec une farine complète, n’ont pas le même effet que des fibres ajoutées dans du pain de mie blanc pour en faire du soi-disant pain complet.

Au rayon des produits transformés

Pour certains aliments ultra-transformés, on sait aujourd’hui qu’ils sont mauvais pour la santé. C’est le cas par exemple des pizzas surgelées. Pour d’autres, c’est moins clair auprès du grand public. Ce sont par exemple les céréales "petit-déjeuner", le pain mie ou encore les soupes préparées.

De manière générale, il y a des ingrédients qui doivent vous alerter : caséine de lait, lactosérum, viande séparée mécaniquement, jus de fruit concentré, fructose, sirop de glucose-fructose, sucre inverti, huile hydrogénée ou huile estérifiée, isolat de protéine, Un beau petit vocabulaire.

La solution est, selon Véronique Liesse, de réapprendre à cuisiner. Par exemple, on peut faire une pâte à pizza soi-même et la garnir avec des vrais aliments. Autre idée : il est possible de faire des gaufres, des crêpes, des gâteaux sur base des ingrédients de la recette d’origine et non des mix tout faits.

Utilisez et consommez des aliments qui respectent la règle des 3 V : végétal, vrai et varié.

