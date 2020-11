Pourquoi développons-nous une intolérance au lactose ?

A côté, il y a ce qu’on appelle les intolérances secondaires. De nombreuses maladies comme la gastro-entérite ou la radiothérapie peuvent toucher la muqueuse intestinale et altérer la fonction de la lactase . Ces maladies par exemple peuvent entraîner la malabsorption et l’intolérance au lactose. La bonne nouvelle, c’est que cette intolérance secondaire est réversible. Quand la maladie est guérie, l’intolérance disparaît elle aussi.

D’autres vont avoir une intolérance congénitale en lactase . Celle-ci est plus rare et souvent sévère. Elle se développe dès la petite enfance.

Les symptômes de l’intolérance au lactose

Ils apparaissent selon les patients entre 15 minutes et quelques heures après l’ingestion. Plus on consomme de lactose, plus les symptômes seront importants.

Ce sont des symptômes digestifs : ballonnements après le repas, douleurs abdominales, nausées, diarrhées ou selles molles, voire des gaz malodorants.

Il peut aussi y avoir des symptômes extra-digestifs, comme de la fatigue persistante ou des maux de tête.