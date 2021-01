Pourquoi boire de l'eau potable ?

De plus, l’eau du robinet ne produit pas de déchets et permet d’ éviter la pollution due au transport des bouteilles.

Il faut savoir que l’ eau du robinet coûte 40 à 500 fois moins qu’en bouteille . La boire permet d’économiser 196€ par an et par personne en moyenne.

Il n’est donc pas nécessaire d’acheter de l’eau en bouteille pour avoir une eau de qualité. D’autant que des polluants peuvent aussi se retrouver à l’eau vendue dans le commerce. Par exemple, via les emballages. Il existe même des fontaines en ville .

L’eau du robinet peut être bue sans aucun risque pour la santé . En Région wallonne, c’est le produit alimentaire le plus contrôlé. Sa qualité fait l’objet d’une surveillance constante par les distributeurs et nécessite souvent certains traitements.

L’eau est indispensable à notre organisme, pourtant y avoir nous accès est un privilège. Virginie Hess la raconteuse de nature de "La Grande Forme" nous rappelle pourquoi on peut boire l’eau potable.

Après une absence prolongée, laissez évacuer l’eau qui a stagné dans les conduites intérieures avant de la consommer. Et profitez-en pour remplir des bouteilles qui serviront à arroser vos plantes.

On peut aussi aromatiser l’eau avec quelques fruits. Par exemple du citron, des framboises ou du concombre.

L’odeur de chlore vous incommode. Il suffit de verser l’eau dans une carafe et d’attendre une petite heure avant de la consommer. Le chlore est volatil et s’évapore rapidement.

Il existe quelques astuces pour rendre l’eau de distribution plus à son goût :

Doit-on filtrer l’eau du robinet ?

Non ! L’eau du robinet est bonne à boire telle quelle. Mais, on peut la trouver meilleure une fois filtrée. Il est important de bien entretenir la carafe et à changer le filtre selon les prescriptions du fabricant, au risque de voir les bactéries proliférer.

