Pourquoi bien choisir son sapin de Noël ?

C’est bientôt Noël et donc le moment de choisir son sapin. L’équipe de "La grande Forme" a voulu savoir si certains étaient dangereux pour la santé. Virginie Hess, la chroniqueuse nature de l’émission fait le point avec nous.

Pour répondre à la demande, certains producteurs ont dû mettre au point des méthodes de culture efficaces, intensives, ayant recours à des pesticides, herbicides, etc. Les ventes de sapin de Noël ne semblent d’ailleurs pas être impactées par la crise. Ces méthodes de production sont néfastes pour la santé et pour la planète.

En parallèle, il existe des sapins artificiels. Ceux-ci ne sont pas mieux pour notre santé et notre terre. Ces faux sapins sont souvent fabriqués en PVC, en plastique et en aluminium et importé de l’autre bout du monde. Leur impact n’est donc pas terrible.

Selon Virginie Hess, le vrai sapin a l’avantage d’être naturel, renouvelable et biodégradable.

En Belgique, on voit apparaître de plus en plus de cultures plus respectueuses. Certains producteurs développent des alternatives aux pesticides, herbicides et engrais chimiques en ayant recours aux engrais verts, aux plantes couvre-sol ou au pâturage par des moutons. C’est le cas de Sapi Grange, un producteur de la Province de Namur, ou encore du projet " Sapin de Noël en gestion différenciée " porté par les Groupes d’Action Locale (GAL) ou encore Nov’Ardenne situés dans la Province de Luxembourg.